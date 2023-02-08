Интересное 08 февраля 2023, 10:22 Служебные собаки из Тарко-Сале помогли раскрыть 12 преступлений в 2022 году

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В Пуровском районе служебные собаки помогли полицейским раскрыть 12 преступлений за прошлый год. О том, как дрессируют животных и чем они способны помочь, написал «Ямал-Медиа».

Инспектор-кинолог ОМВД России по Пуровскому району Людмила Школьник отметила, что главным мотиватором для собак служат лакомства. Однако все животные индивидуальны и поощрение в случае успешной работы нужно выбирать с учетом особенностей характера четвероного сотрудника.

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Всего в отделе полиции служат семь псов. В основном их используют для расследования краж, грабежей или случаев незаконного оборота наркотиков.

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