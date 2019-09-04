Слон и носорог подрались на водопое в Африке. Видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР туристу из Индии удалось снять на видео ожесточенную схватку между слоном и носорогом на водопое. В ходе драки едва не погиб детеныш носорога.

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Видео снял Кришна Тумаллапалли, 64-летний кардиолог из Индии. Он вместе с семьей и гидом в июне 2019 года приехал, чтобы осмотреть знаменитый заповедник.

По его словам, они приехали на водопой, где успели снять стадо зебр и симпатичного носорога, принимавшего грязевую ванну. Затем к воде подошел взрослый носорог с детенышем. Затем к им приблизились два слона.

«Мы поразились, увидев, как агрессивно слон накинулся на носорогов. Особенно разволновались, когда детеныш попал под ноги дерущихся животных. Кажется, он не пострадал. Индийские слоны меньше африканских, и не такие сильные», — рассказал индиец.

Он добавил, что, нагнав страха на носорогов, слон развернулся в их сторону. Туристы решили не искушать судьбу, и благоразумно вернулись в машину. Их проводник сказал, что за десять лет работы никогда не видел ничего подобного.