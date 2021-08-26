Слет оленеводов состоялся на Ямале

В Ямальском районе состоялся слет оленеводов и тундровиков. Мероприятие приурочили ко Дню коренных народов мира. Об этом сообщила «Север-Пресс».

«Тысячи километров тундры, десятки летных часов, множество решенных рабочих вопросов. Всю неделю я рассказывал, чем мы можем гордиться. А ведь поводов для гордости у нас действительно предостаточно. В Ямальском районе самое большое в мире стадо северного оленя, а профессия „оленевод“ — одна из редчайших в мире!» — заявил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

На мероприятии прошли развлекательные соревнования. Оленеводы принимали участие в гонках на оленьих упряжках на траве, прыжках через нарты, перетягивании палки и метании тынзян на хорей. «Газпромнефть-Развития» наградила победителей памятными подарками и денежными сертификатами.