Слет агроволонтеров состоится в Чувашии

Слет агроволонтеров проведут в Янтиковском районе Чувашии на базе отдыха «Медвежий угол». Мероприятие состоится 28 мая. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Всего в слете примут участие более 1200 человек. Среди участников — работники сельскохозяйственных предприятий, сельские врачи и педагоги.

Мероприятие проведут в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село». По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, мероприятие станет самым масштабным в программе «Российского села».