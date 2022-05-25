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    25 мая 2022, 16:56

    Слет агроволонтеров состоится в Чувашии

    Арина Бобкова

    Слет агроволонтеров проведут в Янтиковском районе Чувашии на базе отдыха «Медвежий угол». Мероприятие состоится 28 мая. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Всего в слете примут участие более 1200 человек. Среди участников — работники сельскохозяйственных предприятий, сельские врачи и педагоги.

    Мероприятие проведут в рамках проекта партии «Единая Россия» «Российское село». По словам заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, мероприятие станет самым масштабным в программе «Российского села».