Следы тяжелой формы рака были обнаружены у древнеегипетской мумии

Польские ученые из Варшавского медицинского университета во время исследования древнеегипетской мумии, тело которой принадлежало молодой девушке, нашли следы тяжелого онкологического заболевания. Об этом написало издание Planet Today.

По словам одного из исследователей, профессора Рафала Штеца, на черепе мумии были обнаружены серьезные дефекты лицевых костей. Такая особенность может говорить о тяжелой форме рака носоглотки, сообщила «Экономика сегодня».

«При подготовке черепа мумии, которую мы исследовали для 3D-печати, мы заметили большие дефекты в частях лицевых костей. Изъяны оказались намного больше, чем те, которые обычно образуются при мумификации», — добавила археолог Варшавского медицинского университета Маржена Ожарек-Шилке.

Ранее ученые считали, что данное захоронение принадлежало не молодой девушке, а жрецу Хор-Джути. Лишь в 2016 году мнения исследователей поменялись.

После взятия новых образов мумии для экспертизы ученые смогут точно сказать, с чем именно связаны дефекты лицевых костей черепа. Данное исследование может оказаться чрезвычайно полезным для современной медицины.