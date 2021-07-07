Следы ездовых собак-каннибалов обнаружены на Аляске

Археологи нашли замершие экскременты собак со стоянки Нуналлек на Аляске, которая населялась людьми с 13 по 18 века. Проведенный анализ показал, что в рацион животных входили ткани, кости и внутренности нескольких видов лососевых рыб, в том числе кеты. Об этом написала «Газета.ру» со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B.

Помимо этого, в экскрементах была обнаружена непереваренная кость. Она указывает на то, что собаки могли питаться своими собратьями. Подобное предположение уже было высказано и ранее, когда археологи нашли кость с характерными царапинами от зубов.

«Жизнь собак и их взаимодействие с людьми лишь недавно стали предметом интереса для археологов. Изучение их привычек в еде открывает много нового в их отношениях с человеком», — пояснила автор данного исследования Анне Виборг Рунж.