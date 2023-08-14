Интересное 14 августа 2023, 01:50 Следы болезни кровавых слез нашли в письмах Влада Цепеша, ставшего прототипом Дракулы Analytical Chemistry: в письмах прототипа Дракулы нашли следы гемолакрии Кинопоиск

Читать 360tv в

Группа итальянских и румынских исследователей сделала открытие, изучая историю правителя Валахии графа Влада Цепеша, который стал прототипом Дракулы. Они выяснили, что он болел гемолакрией — болезнью, из-за которой его слезы были смешаны с кровью. Об этом сообщил журнал Analytical Chemistry.

Ученые сделали химический анализ трех писем, написанных Цепешем, и обнаружили следы более 500 пептидов, 100 из которых были человеческого происхождения. Последние дали ученым возможность составить карту здоровья графа.

Реклама

Выяснилось, что он страдал от цилиопатии — нарушения функции ресничек на поверхности клеток, от воспалительного заболевания, которое привело к проблемам с дыханием, а также от гемолакрии, при которой кровь смешивается с жидкостью в кожных протоках.

Влад Цепеш родился приблизительно в 1428–1431 годах. Считается, что именно его образ использовал Брэм Стокер для своего готического романа «Дракула» о вампире. В румынском языке Dracul означает «дьявол» и «дракон». Именно такое прозвище носил Влад Цепеш. Его он получил после того, как стал выпускать монеты от своего имени, на которых он поместил изображение дракона.