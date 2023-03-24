Интересное 24 марта 2023, 17:45 Скворцы вернулись после зимовки в Колпино

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Скворцы вернулись с зимовки в Колпино. Кадры с этими птицами смогла запечатлеть читательница интернет-издания «Санкт-Петербург».

Читательнице удалось запечатлеть птиц, которые разместились на ветках деревьев перед жилыми домами. Наблюдать за ними можно было из окон квартир.

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Скворцы вернулись с приходом потепления. При этом некоторые птицы решили провести зиму в Санкт-Петербурге, чтобы заметь продолжить свой путь. Например, под вантовым мостом города заметили самку турпана.