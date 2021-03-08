Скворцы собрались в одну гигантскую птицу, чтобы отпугнуть хищников. Фото

Удивительное явление запечатлел фотограф Джеймс Кромби в Центральной Ирландии. Чтобы защититься от хищников, тысячи скворцов выстроились в форму огромной птицы над озером Лох-Эннел.

Свои снимки фотограф опубликовал на странице в Тwittеr. На них видно, что тысячи скворцов слетелись вместе, напоминая силуэт огромной птицы. Снимок получился очень захватывающим.

Как оказалось, такие явления имеют название — murmuration of starlings, что означает «шелест или шепот скворцов». Многие ученые до сих пор изучают эти необычные формы, когда стая при движении принимает необычные очертания.

Пока специалисты полагают, что таким образом птицы пытаются отпугнуть хищников или сбить их с толку.

Несколько дней назад стало известно, что считавшаяся вымершей птица найдена на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Орнитолог, нашедший чернобрового болтуна, после встречи помолился и отправился праздновать. Орнитологи впервые описали чернобрового болтуна около 1850 года, когда единственный известный раз встретили экземпляр этого вида.