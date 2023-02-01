Интересное 01 февраля 2023, 00:09 Сквер в честь поэта Расула Гамзатова открыли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге открыли сквер, посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения знаменитого поэта Расула Гамзатова. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Топонимический портал города.

Мужчина прославился с помощью стихотворения «Журавли», которое легло в основу одноименной песни.

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Сквер разбили на улице Руставели, неподалеку от проспекта Луначарского. В пресс-службе Министерства культуры рассказали, что на его территории планируют возвести стелу «Белые журавли».