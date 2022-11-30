Интересное 30 ноября 2022, 22:09 Сквер Кузбасских медиков открыли в Новокузнецке

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Один из скверов Новокузнецка получил название в честь местных врачей. Его назвали «сквер Кузбасских медиков». Об этом сообщил «Царьград».

Решение о переименовании сквера приняли в ходе заседания Новокузнецкого городского совета народных депутатов, которое состоялось 29 ноября. С инициативой выступил заместитель министра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков.

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Сквер располагается на правом берегу реки Абы между проспектом Металлургов и улицей Орджоникидзе. Размер территории — 0,7 гектара.

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