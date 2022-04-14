Скульптуру украинской бабушки с красным знаменем сделают в Воронеже ко Дню Победы

Воронежские умельцы начали работу над скульптурой бабушки из Донбасса, которая держит в руках советское знамя. О своей работе резчик по дереву Александр Ивченко рассказал в соцсетях.

«Работа, из тех, которые делаешь не зачем, а почему. Потому что перед глазами моя бабушка Маша (женщина, удочерившая мою маму, осиротевшую после войны). Тот же платок, лицо. Одежда та же, и желание принарядиться в красную юбку к приходу дорогих гостей. Потому что гости — не дорогие. Те, для кого знамя Победы — „тряпочка“» — написал Ивченко во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что у него даже не возник вопрос «зачем». Мужчина работал вместе со своим напарником Александром Алферовым. Теперь мастера хотят найти для своей скульптуры достойное место.

«Место, куда смогут приходить люди, которые видят в ней ту самую Родину-мать. Именно поэтому я публикую эти фото с началом процесса и в дальнейших постах буду рассказывать о том, как продвигается эта работа», — пообещал Ивченко.

Источник фото: vk.com/Александр Ивченко

Скульптуру воронежские умельцы планируют закончить ко Дню Победы.