22 марта 2023, 19:01
Скрипку «Балтика» продали на аукционе в Нью-йорке почти за 9,5 миллиона долларов
Знаменитая скрипка «Балтика» работы Джузеппе Гварнери была продана на аукционе Tarisio в Нью-Йорке за рекордные 9,44 миллиона долларов. Об этом сообщили на сайте радиостанции «Говорит Москва».
Скрипка заняла третье по стоимости место среди всех музыкальных инструментов.
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Представители аукциона назвали «Балтику» выдающимся произведением искусства и непревзойденным инструментом. Скрипке было 292 года.
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