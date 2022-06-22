Сковородка оказалась эффективным оружием даже против крокодилов. Австралиец доказал теорию Рапунцель

Лучшая защита — это нападение. По крайней мере, так подумал владелец паба в Австралии, когда увидел возле заведения крокодила. Защищать посетителей смельчак вышел со сковородкой. Противостояние человека и двухметровой рептилии попало на видео. Несколько взмахов кухонной утварью — и пресмыкающийся стремительно удалился восвояси.

Владелец паба Кай Хансен позже объяснил, что крокодил подошел слишком близко к заведению, и начал вести себя агрессивно, сообщило Daily Mail. Хансен оказался мужчиной не робкого десятка — усмирить рептилию он решил сковородкой. Такого крокодил точно не ожидал, а потому после пары ударов по голове и носу предпочел ретироваться. Хансен признался, что крокодилов не боится и реагирует на них, как на обычных животных. А вот крокодилам опасаться владельца паба все же стоит.