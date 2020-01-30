Сколько вы переплачиваете за кофе в кофейнях?

Источник: Life.ru

Цена грамма кофе составляет примерно 1,45 рубля. Цена молока у любителей латте и капучино зависит от объема. 200 мл стоит примерно 9–10 рублей, 270 мл — 12–13 рублей. Бумажный стаканчик и крышка также идут в себестоимость, это примерно 4-5 рублей.

Сюда добавляем аренду помещения, зарплату сотрудников и коммунальные услуги: общую сумму делим на примерное количество чашек, проданных за месяц. Выходит 12-15 рублей.

В результате себестоимость эспрессо — 30 рублей, американо — 31 рубль, капучино — 40 рублей.

Предприниматель из Санкт-Петербурга Никита Болушев объяснил, чем обусловлены ценники кофеен. Обоснования этих цифр нет, все ориентируются на средний ценник рынка.

Новые заведения частенько ставят цены ниже средних, но постепенно повышают их. Чтобы не потерять покупателей, проводят разные акции, наподобие «Шестая чашка кофе в подарок».

Такая маржинальность очаровывает начинающих предпринимателей. Но на самом деле, кофейный бизнес окупается не слишком быстро: в течение года, если повезет. На запуск же стоит закладывать не меньшее 300-500 тысяч рублей.