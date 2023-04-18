Интересное 18 апреля 2023, 22:39 Скелет тираннозавра продали на аукционе в Швейцарии Скелет тираннозавтра рекса продали за 6,1 миллиона долларов на аукционе в Цюрихе Jon Butterworth / Unsplash

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Днем 18 апреля в Швейцарии состоялись уникальные торги. С молотка аукциона Koller в Цюрихе ушел скелет тираннозавтра рекса, сообщило агентство Associated Press. Счастливый обладатель древней окаменелости выложил за нее 5,5 миллиона франков (около 6,1 миллиона долларов). По данным издания, организаторы мероприятия рассчитывали выручить за лот гораздо больше.

За скелет, получивший название Trinity и собранный из 293 костей в разных частях США, планировали выручить от шести до восьми миллионов франков, однако такую сумму за тираннозавра никто не предложил.

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«Это удивительно хорошо восстановленная оригинальная окаменелость (50,17% оригинального костного материала), собранная из костей трех исключительных экземпляров», — сообщили на сайте аукциона.

Там добавили, что кости обнаружили в период с 2008 по 2013 годы в штатах Монтана и Вайоминг. Организаторы торгов предупреждали, что готовы доставить скелет длиной 11,6 метра и высотой почти четыре метра в любую точку мира. Имя покупателя не назвали, однако известно, что он из Европы.

Ранее шведские и норвежские ученые обнаружили останки одних из самых древних ихтиозавров. Окаменелости находились на острове Шпицберген.