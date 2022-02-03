Скелет лошади без головы вместе с всадником на ней нашли в Германии

Скелет лошади без головы вместе с останками всадника на ней нашли археологи в Германии. Он покоился на средневековом кладбище в городе Книтлинген. О находке написал Daily Mail.

Пока ученые не установили, почему животное похоронили без головы, но предположили, что ее могли убрать в ходе церемонии захоронения. Саму голову найти не удалось. При наезднике же было оружие - меч и копье.

Источник фото: Государственное управление по сохранению памятников при Региональном совете Штутгарта / Ф. Даммингер

Эксперты оценили примерный возраст останков, он составил около 1400 лет. В том регионе, где они находились, власть принадлежала династии Меровингов. Они объединяли большую часть нынешней Франции и Центральной Европы.

Руководитель раскопок Фольке Даммингер допустил, что человек, которого похоронили на коне, мог служить Меровингам и принадлежать высокому элитарному классу.

«Он находился в прямом подчинении у этих королей, причем занимал высокое положение. Поэтому был обязан участвовать в походах и других кампаниях», — объяснил он.

Археологи исследовали множество захоронений и нашли и другие останки. Многих мужчин похоронили вместе с их оружием и драгоценностями. Впервые средневековое кладбище нашли в 1920 году во время стройки на заброшенной железной дороге.