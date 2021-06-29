Скелет кита из «Левиафана» вернут в Териберку

В поселок Териберка на берегу Баренцева моря вернут скелет кита, который снимали в фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Об этом рассказал сайт kp.ru.

Скелет кита несколько лет находился в Москве. Реставраторы занимались его восстановлением. Теперь же скелет вернут на место — на побережье Баренцева моря. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Спустя семь лет в Териберку вернулся тот самый скелет кита из „Левиафана“. Благодаря фильму Андрея Звягинцева о красоте Севера узнали сотни тысяч людей. И мы просто не могли дать пропасть такому уникальному экспонату», — написал губернатор.

Фильм «Левиафан» 2014 года рассказывает историю простого человека, автослесаря Николая и его семьи, которая начинает рушиться, столкнувшись с системой. На Каннском фестивале фильм получил приз за лучший сценарий, а малоизвестный прежде поселок Териберка, где снимали картину, стал популярным и привлекательным для туристов.