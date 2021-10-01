Скарлетт Йоханссон договорилась с Walt Disney по поводу гонорара

Голливудской актрисе Скарлетт Йоханссон удалось договориться с компанией Walt Disney по поводу гонорара за фильм «Черная Вдова». Несмотря на то, что условия мирового соглашения не разглашены, артистка подчеркнула, что все разногласия остались в прошлом. Об это написало издание The New York Times.

«Я счастлива, что разрешила наши разногласия. Я невероятно горжусь работой, которую мы проделали вместе на протяжении многих лет, и мне очень нравятся мои творческие отношения с командой. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества в ближайшие годы», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» слова актрисы.

Ранее стало известно, что звезда подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса из-за стриминга фильма «Черная Вдова». Претензии заключались в том, что компания выпустила картину на стриминговой платформе одновременно с прокатом в кинотеатрах. Из-за этого зарплата Йоханссон сильно уменьшилась.