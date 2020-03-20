Сябитова рассказала о влиянии коронавируса на программу «Давай поженимся!»

По ее словам, выпусков программы хватит еще на месяц. Следующая съемка пройдет не раньше 15 апреля, поэтому пока все участники передачи сидят дома. Ведущая уточнила, что сниматься выпуски будут только со зрителями, так как это важная часть шоу.

«У нас есть интересные программы, которые пойдут в повтор, если вдруг сдвинутся съемки», — уточнила Сябитова.

Сама ведущая находится на карантине в своем загородном доме. Она рассказала, что покупает продукты в соседнем городе сразу на две недели. А перед выходом на улицу обязательно надевает защитную маску.

Также Сябитова рассказала, что пока она сидит дома, планирует заняться садом — хочет посадить розы и тюльпаны.

Ранее телеведущая советовала не расстраиваться из-за карантина. По ее мнению, сейчас лучшее время, чтобы найти партнера, потому что «в экстремальных ситуациях человек проявляется таким, какой он есть».