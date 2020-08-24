Система прогноза пандемий появится в России. Поможет искусственный интеллект

В России разрабатывают систему, которая позволит прогнозировать вспышки пандемий, подобных коронавирусной, а также различные социальные и политические события. Она будет создана на базе искусственного интеллекта.

Об этом ТАСС сообщил генеральный директор АО РТИ Павел Лаптаев в рамках форума «Армия-2020». Он отметил, что специалисты научно-производственного концерна сейчас занимаются разработкой системы на базе искусственного интеллекта. Она сможет выявлять риски наступления каких-либо событий, основываясь на данных из различных источников информации — в том числе из электронных СМИ.

Проведя определенные настройки, думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать Павел Лаптаев.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» будет проходить с 23 по 29 августа. Его открытие прошло на территории конгрессно-выставочного центра ВС РФ «Патриот», а часть показов проводят на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка и на полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области. «Армию-2020» планируют посетить представители почти 100 различных стран. За время форума в нем примут участие более 1,5 тысячи предприятий и организаций, которые представят почти 28 тысяч экспонатов.