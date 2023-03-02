02 марта 2023, 23:27
Сирень расцвела в петербургском ботаническом саду раньше срока
В ботаническом саду Санкт-Петербурга начала работу выставка «Сиреневая терапия». Посетители мероприятия могут посмотреть на уже цветущие тюльпаны, сирень и ландыши. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».
Агрономы, которые работали над выставкой, смогли разбудить растения раньше обычного времени их цветения. Процесс был трудоемким. На это понадобилось несколько месяцев. Сложнее всего было работать с сиренью, так как для ее цветения искусственное освещение не подходит.
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«Растения сначала погружают в зимовку, обеспечивают необходимый период покоя, затем, постепенно повышая температуру, выводят и имитируют для них весну, и они начинают цвести. Для этого очень важно соблюдать температурный режим и режим полива», — рассказала руководитель пресс-службы Ботанического сада Петра Великого Александра Медведева.
Санкт-Петербург
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