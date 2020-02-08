08 февраля 2020, 11:04
Синоптики сделали прогноз погоды на субботу
Облачно, без осадков, температура воздуха — от минус 6 до минус 8 градусов по Цельсию. Такой прогноз погоды в Москве сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Об этом сообщило РИА «Новости».
В области температура будет колебаться в течение дня от минус 5 до минус 10.
Также, по словам синоптика, ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление поднимается, к вечеру оно составит 753 миллиметра ртутного столба.