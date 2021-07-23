Синоптики предупредили жителей ХМАО о штормовом ветре и грозах

В ближайшие дни в ХМАО ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о сильном ветре и ливнях с грозами, написало Ura.ru.

Уже 23 июля в округе начнутся сильные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Ночью температура опустится до +13…+18 градусов.

На выходных, 24 и 25 июля, в регионе также будут идти дожди и местами грозы. Температура воздуха днем будет прогреваться до +30 градусов.