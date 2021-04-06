Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в ХМАО

Внезапное ухудшение погоды ожидается в ХМАО. Там прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду. Помимо этого, обещают небольшой снег вперемешку с дождем, может ухудшиться видимость на дорогах, рассказали на сайте местного Гидрометцентра.

«Днем по восточной половине Ханты-Мансийского автономного округа ожидаются по мокрый снег, дождь. Средняя температура днем составит плюс пять градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра ХМАО. В МЧС по региону также рассказали о не лучшей видимости. Жителям порекомендовали быть внимательными, а также с большой осторожностью переходить через большие трассы. Водителям предлагают воздержаться от поездок, добавили в URA.RU.