Синоптики предсказали похолодание в Пермском крае

К концу недели в Пермском крае ожидается похолодание и дождливая погода. Об этом сообщил сайт «Метеоролог и я».

В начале недели еще будет стоять жара: +29 градусов в понедельник, +27 градусов во вторник, а в среду и четверг в некоторых районах уже пройдут дожди и грозы.

В пятницу ожидается похолодание до +19…+23 градусов, сильные дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду. Такая же погода сохранится и в выходные, написало Ura.ru.