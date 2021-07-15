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    15 июля 2021, 11:06

    Синоптики предрекли россиянам морозную зиму

    Полина Гребенщикова

    Аномально жаркое лето сменится в России крайне холодной зимой. Об этом рассказал для Lenta.ru синоптик Александр Шувалов.

    Синоптики предрекли россиянам морозную зиму

    Это обусловлено глобальными изменениями климата. Именно они приводят к увеличению амплитуды температуры.

    «Глобальные изменения климата ведут в первую очередь к меридиональной составляющей переноса. То есть учащаются явления, которые приводят либо к сильной жаре, либо к интенсивным заморозкам и хорошим морозам», — сказал эксперт.

    При этом в дальнейшем эта амплитуда будет только расти, что подтверждается статистикой последних лет, написала Общественная Служба Новостей.