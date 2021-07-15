Синоптики предрекли россиянам морозную зиму

Аномально жаркое лето сменится в России крайне холодной зимой. Об этом рассказал для Lenta.ru синоптик Александр Шувалов.

Это обусловлено глобальными изменениями климата. Именно они приводят к увеличению амплитуды температуры.

«Глобальные изменения климата ведут в первую очередь к меридиональной составляющей переноса. То есть учащаются явления, которые приводят либо к сильной жаре, либо к интенсивным заморозкам и хорошим морозам», — сказал эксперт.

При этом в дальнейшем эта амплитуда будет только расти, что подтверждается статистикой последних лет, написала Общественная Служба Новостей.