Синоптики обнаружили стаю птиц размером 145 километров

«У радара на острове Ки-Уэст выдалась нелегкая ночь, и это не из-за погоды. Ночью наблюдалось наиболее впечатляющая картина миграции птиц», — написано в посте.

Ученые из Корнельского университета предположили, что в стае могло находиться более 120 видов птиц. Вероятнее всего, это особи, возвращавшиеся с зимовки в Южной Америке и на Карибских островах.