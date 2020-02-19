19 февраля 2020, 13:57
Синоптики обнаружили стаю птиц размером 145 километров
Американские синоптики обнаружили огромную стаю птиц. Как сообщается, ее размер достиг 145 километров. Птицы направлялись со стороны Кубы в США. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на социальную сеть местного отделения Национальной метеорологической службы.
«У радара на острове Ки-Уэст выдалась нелегкая ночь, и это не из-за погоды. Ночью наблюдалось наиболее впечатляющая картина миграции птиц», — написано в посте.
Ученые из Корнельского университета предположили, что в стае могло находиться более 120 видов птиц. Вероятнее всего, это особи, возвращавшиеся с зимовки в Южной Америке и на Карибских островах.