Синоптики: на Урале начнется аномальная жара

В ближайшие дни на Урале установится аномальная жара. Об этом Ura.ru рассказал метеоролог, эколог Александр Шувалов.

Температура воздуха в ближайшие пять дней будет на 8-10 градусов превышать норму. Воздух прогреется до +35…+37 градусов, пик жары придется на 30 июня-1 июля.

«Пришла волна из Казахстана, Поволжья, Каспийского моря — аномальные температуры принесли южные потоки», — пояснил Шувалов.

Он отметил, что после жары на Урале начнутся сильные ливни и грозы, как это было только что в Москве и Санкт-Петербурге.