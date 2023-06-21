Интересное 21 июня 2023, 21:23 Синоптик Шепоренко рассказала, какая погода будет на Урале в «Ночь музыки» Синоптик Шепоренко заявила, что дождей в «Ночь музыки» в Екатеринбурге не будет

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Музыкальный фестиваль «Ночь музыки» состоится в Екатеринбурге Свердловской области 23 июня. Синоптик Уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, какую погоду стоит ждать во время мероприятия. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам специалиста, дождей в эту ночь не будет.

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«Завтра осадки ослабеют и будут отмечаться не повсеместно, 23 июня — комфортный день. Осадков не ожидается», — рассказала специалист.

Однако она предупредила, что 24–25 июня погода все же будет дождливой. В период с 23 по 25 июня столбик термометра поднимется до показателя в 21 градус.