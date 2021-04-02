Синоптик предрек снегопад после потепления в Перми

В Перми потеплеет до 10 градусов тепла 3 апреля. Однако уже 5 числа в городе может начаться снегопад. Об этом сообщил URA.RU.

«Очень теплым днем будет суббота. В воскресенье будет прохождение холодного фронта с небольшими осадками. В понедельник, предварительно, ожидаем снегопад», — пояснил инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

Эксперт добавил, что подобную погоду можно назвать хорошей, потому что температура уже на данный момент выше сезонной нормы. Шихов заявил, что после понедельника начнет теплеть. Сначала воздух прогреется до 3-5 градусов. Ближе к 11 апреля может потеплеть до 15 градусов.