Синоптик объяснил, почему циклоны называют женскими именами

Метеоролог Евгений Тишковец в беседе с «360» рассказал, почему циклоны называют женскими именами. В частности, о происхождении названия циклона «Сара», который скоро придет в Россию и принесет обильный снегопад.

По его словам, имя «Сара» придумали немецкие метеорологи. А изначально традиция называть циклоны по имени пришла из Америки. Там это придумали, чтобы не запутаться, так как в Штаты приходит по несколько сотен циклонов.

«У нас несколько лет назад тоже взяли эту моду, но я считаю это излишним», — рассказал Тишковец. Он пояснил, что в России циклонов мало и их сложно перепутать.

Также синоптик рассказал, что давать циклонам женское имя — это исторически сложившаяся традиция. Сами имена выбираются случайным образом. Например, по алфавиту.

Бывали случаи, когда синоптики присваивали имена хорошо знакомых женщин, сравнивая их с циклоном по характеру.

«Характер проецировали на этот циклон. То есть какой он: капризный, шумный, мощный, непредсказуемый и так далее», — пояснил Тишковец.

Также он выразил мнение, что называть циклоны в России не очень уместно, именно поэтому им не даются русские имена.