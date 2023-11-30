Интересное 30 ноября 2023, 18:45 Синоптик Леус: есть ряд примет, которые могут помочь с предсказанием погоды Синоптик Михаил Леус: перед дождем птицы летают низко

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с изданием «Страсти» рассказал о существовании примет, которые действительно могут предсказать погоду. Одной из таких является примета о низко летающих птицах, гласящая, что скоро пойдет дождь.

«Перед дождем повышается влажность воздуха, поэтому насекомые становятся более тяжелыми и они летают ближе к земле. А птицы летают там, где их кормят, там где насекомые», — сообщил специалист.

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Определить погоду также можно и по столбу дыма. Если он направлен строго вверх и не рассеивается, значит мы находимся в зоне антициклона. Это образование говорит о том, что погода в ближайшее время не изменится, добавил Леус.