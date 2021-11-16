Сильвестр Сталлоне вернется в «Стражи Галактики. Часть 3»

Актер Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Стакара Огорда в третьей части киноленты «Стражи Галактики». Об этом сообщил портал ScreenRant со ссылкой на слова актера.

Первый раз Сталлоне появился в киновселенной Marvel в роли высокопоставленного члена организации «Опустошителей», которому необходимо было изгнать Йонду из пиратского сообщества из-за того, что тот похищал детей. Об этом написало РИА ФАН.

Съемочный процесс новой киноленты стартовал совсем недавно, однако к нему уже успели присоединиться все ключевые актеры, включая самого Сталлоне. Примечательно, что актер опубликовал новость о начале съемок в своих соцсетях, однако вскоре удалил эту запись.