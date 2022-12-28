Интересное 28 декабря 2022, 18:54 Сильный звездопад смогут увидеть петербуржцы с 28 декабря по 12 января

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Мощный звездопад Квадрантиды смогут увидеть гости и жители Санкт-Петербурга в период с 28 декабря по 12 января. О хороших местах для просмотра падающих звезд в беседе с «Невскими новостями» рассказал астроном, профессор РАН Дмитрий Вибе.

По словам специалиста, самый пик звездопада придется на ночь 4 января — в городе можно будет увидеть до 110 падающих звезд в час.

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Для наблюдения за этим чудом природы астроном посоветовал найти неосвещенные места и выехать за пределы центра города.

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