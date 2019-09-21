Сигнал Бэтмена зажгут по всему миру в честь 80-летия супергероя

Сигнал Бэтмена в виде летучей мыши появится на зданиях в Нью-Йорке, Лондоне, Монреале, Берлине, Париже, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Йоханнесбурге, Токио, Барселоне, Сан-Паулу и Мехико. Его зажгут в 20:00 по местному времени.

Бэт-сигнал — это прожектор, который проецировал эмблему летучей мыши в ночном небе вымышленного города Готэм в комиксах и фильмах о Бэтмене.

Появление этого символа свидетельствовало о том, что людям нужна помощь супергероя, который в обычной жизни был миллиардером Брюсом Уэйном.

Хотя первое появление персонажа в комиксах DC датируется мартом 1939 года, официально День Бэтмена отмечают 21 сентября уже шесть лет подряд.

Бэтмен стал любимым супергероем для многих детей и взрослых. Историю персонажа адаптировали для газет, театральных постановок, мультипликаций, кино. В 2008 году вышел фильм «Темный рыцарь», в котором Брюса Уэйна сыграл Кристиан Бейл.