facebook_pixel
    25 марта 2022, 16:35

    Швыдкой предложил изменить подход в проведении фестиваля «Русские сезоны»

    Арина Бобкова

    Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что необходимо изменить условия проведения фестиваля «Русские сезоны». Об этом сообщили «Известия».

    По словам политика, ориентир в работе фестиваля стоит взять на родную страну. В 2022 году мероприятие должно было состояться в скандинавских странах — Дании, Швеции и Норвегии. Однако этого не произойдет. Швыдкой отметил, что сейчас стоит искать другие страны для проведения фестиваля, передала «Экономика сегодня».

    «Надо думать, какие страны выбирать для дальнейшей работы. Речь уже о сезонах 2023–2024 годов», — сказал Швыдкой.