Швыдкой предложил изменить подход в проведении фестиваля «Русские сезоны»

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что необходимо изменить условия проведения фестиваля «Русские сезоны». Об этом сообщили «Известия».

По словам политика, ориентир в работе фестиваля стоит взять на родную страну. В 2022 году мероприятие должно было состояться в скандинавских странах — Дании, Швеции и Норвегии. Однако этого не произойдет. Швыдкой отметил, что сейчас стоит искать другие страны для проведения фестиваля, передала «Экономика сегодня».

«Надо думать, какие страны выбирать для дальнейшей работы. Речь уже о сезонах 2023–2024 годов», — сказал Швыдкой.