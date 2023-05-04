04 мая 2023, 18:05
Шведская ученая Донгни Буварп: физическая активность способствует восстановлению после инсульта
Шведские ученые во главе с доктором Донгни Буварп провели исследование и выяснили, что регулярные физические нагрузки способствуют быстрому восстановлению организма после инсульта. Об этом сообщил сайт «Ридус».
По результатам исследования, у людей, которые постепенно повышали уровень своей активности в течение полугода, быстрее восстановились когнитивные функции после инсульта.
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Отмечается, что для поддержания здоровья после перенесенного заболевания помогут пешие прогулки, езда на велосипеде, настольный теннис и боулинг.
Исследования
Ученые
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