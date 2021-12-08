Шушкевич объяснил, почему Казахстан позже примкнул к Беловежским соглашениям
Шушкевич: Казахстан позднее примкнул к Беловежским соглашениям из-за хитрости Назарбаева
Казахстан позднее примкнул к Беловежским соглашениям, которые зафиксировали распад СССР, потому что первый президент страны Нурсултан Назарбаев применил «восточную хитрость». Об этом рассказал политик Станислав Шушкевич.
В интервью изданию «Лента.ру» он объяснил, что таким образом Назарбаев попытался для начала узнать реакцию большинства на Беловежские соглашения.
«Как и всякий восточный человек он был не мудрым, а хитрым. Сказал 9 декабря, что ни за что не подписал бы Беловежское соглашение, а спустя некоторое время — подписал, и даже позвал подписывать остальных», — описал Шушкевич действия Назарбаева.
При этом он подчеркнул, что президент Казахстана тогда захотел войти в историю, а подписанты Беловежских соглашений не стали ему отказывать.
Ранее Шушкевич рассказывал, что в распаде СССР по большей части оказался виноват Михаил Горбачев, не согласившийся с сохранением союза в виде конфедерации.