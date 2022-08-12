Штраф за содержание медведя в квартире введут в России

Избиратели часто обращаются к депутатам с самыми разными жалобами. Нередко благодаря инициативным гражданам потом появляются новые законопроекты. Например, скоро россиян начнут штрафовать за содержание медведей и других опасных животных в квартирах. Об этом «Парламентской газете» рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

На почту Госдумы часто приходят сообщения о жестоком обращении с животными или о бездействии местных чиновников по вопросам бездомных животных.

Это стало поводом для изменений в закон Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». В ответ на запрос россин в него планируют внести административную ответственность, рассказал депутат.

«Уже осенью в КоАП должно появиться шесть новых составов: ответственность будет предусмотрена за выбрасывание животного на улицу, за жестокое обращение с животными в цирках, зоопарках и приютах. Кроме того, появятся штрафы за содержание в квартирах животных, запрещенных к содержанию, список которых утвержден правительством, — это медведи, пумы, некоторые виды змей и приматов и так далее», — пояснил он.

Для чиновников в новом законе предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей за несоблюдение правил по обращению с безнадзорными животными, дополнил Бурматов. Также депутат отметил, что с сентября вступит в силу закон о запрете торговли животными в зоомагазинах и птичьих рынках. Речь идет о крупных животных, кошках и собаках, отметил народный избранник.