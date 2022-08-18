Штраф-стоянка для лошадей появилась в Якутске

В Якутске открыли штрафную стоянку для лошадей. Туда будут отвозить гуляющих без присмотра животных. Об этом сообщил ОТР.

В регионе почетно иметь домашнюю лошадь. Однако не все хозяева успевают ухаживать за приобретенными конями. Многие люди выпускают их пастись самостоятельно. Животных можно встретить даже в центре города. Они портят клубмы и уничтожают урожай посторонних людей.

По этой причине власти приняли решение открыть конюшню временного размещения. Вернуть животных хозяева смогут только при выплате штрафа. За час содержания с них возьмут 242 рубля, что составляет почти 6 тысяч в сутки.