Шотландская рок-группа The Exploited отказалась от выступления в Екатеринбурге

Шотландская рок-группа The Exploited решила отложить свое выступление в Екатеринбурге. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальный сайт уральского организатора мероприятия.

Музыканты должны были появиться на сцене концертной площадки «Фабрика» 11 сентября. Однако мероприятие пришлось перенести на неопределенный срок.

«Весь тур The Exploited, назначенный на сентябрь 2022 года, перенесен. Новые даты будут сообщены дополнительно, все билеты действительны. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано на сайте организатора.