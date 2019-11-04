Шотландия бесплатно раздает более 400 замков. Но есть условие

В Шотландии, когда человек умирает, не оставляя при этом завещания, любые невостребованные активы автоматически попадают «под опеку короны», а затем передаются в управление канцелярии королевы и лорда-казначея.

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В марте 2016 года закон о правопреемстве, принятый шотландским парламентом, упростил процесс требования невостребованных владений, сняв требование о получении «осторожного залога» — вида страхования, предоставляемого лишь небольшим числом фирм в Великобритании.

Денежные средства, земля, имущество и дома, а в некоторых случаях особняки и замки, могут быть отданы, если заявители смогут успешно доказать, что имеют на них право.

Гражданин уже может попытаться доказать свое право на недвижимость, если имеет такую же фамилию, как и предыдущий владелец.

В материале отмечается, что сейчас в Англии и Уэльсе насчитывается более восьми тысяч невостребованных имений.

Так например, этим летом пенсионерка Маргарет Эбботтс из Лондона унаследовала более 300 тысяч фунтов стерлингов от сводной сестры, которую она никогда не знала, после того, как с ней связалась юридическая фирма, специализирующаяся на судебно-медицинской генеалогии.