Шлем «небесного всадника» нашли ученые из Новосибирска

Артефакты, связанные с культом «небесного всадника» Мир-Суснэ-хума, удалось отыскать археологам на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. На шлеме была обнаружена его символика. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам ученых из Новосибирска, которые и обнаружили данный артефакт, Мир-Суснэ-хум является ключевой фигурой в мифологии хантов и манси. Его почитают как покровителя семьи, написало ИА НСН.

После проведенной экспертизы стало ясно, что шлем был изготовлен примерно в 1920 годах. Археологи отметили, что его не надевали на голову, а клали на спину коня при жертвоприношении.

Шлем и другие находки были переданы в Музей природы и человека в Ханты-Мансийске, а также в Новосибирск.