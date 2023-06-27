Интересное 27 июня 2023, 17:59 Школьница из Иркутской области сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов без помощи репетиторов

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Одиннадцатиклассница из Шелеховского района Иркутской области Софья смогла сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов без помощи репетиторов. О своей подготовке школьница рассказала сайту «КП — Иркутск».

Все свое свободное время выпускница уделяла решению основных задач из сборника тестов. С зимы школьница начала смотреть обучающие онлайн-курсы и вебинары.

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Девушка отметила, что хочет стать компьютерным программистом и поступить на бюджет в один из вузов Санкт-Петербурга.