27 июня 2023, 17:59
Школьница из Иркутской области сдала ЕГЭ по математике на 100 баллов без помощи репетиторов
Одиннадцатиклассница из Шелеховского района Иркутской области Софья смогла сдать ЕГЭ по математике на 100 баллов без помощи репетиторов. О своей подготовке школьница рассказала сайту «КП — Иркутск».
Все свое свободное время выпускница уделяла решению основных задач из сборника тестов. С зимы школьница начала смотреть обучающие онлайн-курсы и вебинары.
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Девушка отметила, что хочет стать компьютерным программистом и поступить на бюджет в один из вузов Санкт-Петербурга.
ЕГЭ
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