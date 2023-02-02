Интересное 02 февраля 2023, 22:38 Школьниц из Ноябрьска научили печь сладости в рамках проекта «Добрый торт»

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Школьниц из Ноябрьска обучили печь торты, пирожные и капкейки в рамках проекта «Добрый торт». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В рамках проекта девочки под руководством профессионального кондитера Марии Ращупкиной готовят десерты для детей с особенностями развития.

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У юных пекарей уже прекрасно получаются пирожные. В дальнейшем они освоят рецепты пирога с яблоками и фруктового торта.

«Хочется добавить инклюзивное воспитание в нашу жизнь, потому что с девочками, помимо того, что печем торты, проводим совместно досуг. И поздравляем особенных именинников», — рассказала руководитель проекта «Добрый торт» Ращупкина.