Интересное 23 марта 2023, 19:03 Школьники и молодые специалисты примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

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Региональный этап конкурса профмастерства «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья стартовал в ЯНАО. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Соревнования пройдут в Салехарде, Ноябрьске, Новом Уренгое, Надыме, Муравленко, Губкинском, Тарко-Сале. Среди номинаций — «Повар-сушист», «Ветеринария», «Дошкольное воспитание», «Резьба по дереву», «Изобразительное искусство», «Мультимедийная журналистика».

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В региональном этапе примут участие 100 детей в возрасте от 14 лет, свыше 110 студентов и 15 специалистов — сотрудников 10 предприятий.

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