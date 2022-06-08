Школьникам рассказали, как выбрать выпускной наряд в 2022 году

В ближайшее время по всей стране пройдут выпускные вечера. Многие школьники переживают из-за выбора костюма. Эксперты интернет-сервиса «Авито» рассказали о главных модных тенденциях 2022 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

По мнению экспертов, главным трендом сезона станут платья из шелка, шифона и кружева. При этом оттенок, а также длина не имеют значения. Образ можно разнообразить ярким поясом, бижутерией, а также контрастными клатчем и туфлями. Многие пользователи сервиса приобретают к подобному образу туфли-лодочки. В среднем их стоимость составляет 810 рублей.

Кроме того, выпускницам посоветовали присмотреться к платьям насыщенного синего оттенка. Можно сочетать этот оттенок с мятным или бежевым.

Молодым людям же посоветовали приобрести костюм-тройку. Он состоит из прямых брюк со стрелкой, белой рубашки, жилета и пиджака, дополненных галстуком-бабочкой и классическими туфлями.

«Несмотря на строгость образа, он позволяет и легкую расслабленность: достаточно снять пиджак, и лук станет более неформальным», — добавили эксперты.