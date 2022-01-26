Школьникам Губкинского будут присылать обеды на дом во время дистанционного обучения

Школьникам Губкинского, которые перешли на дистанционное обучение, будут присылать продуктовые наборы. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Всего подобные наборы получат более 700 воспитанников детских садов и около 4000 школьников с первого по восьмой класс. В состав посылки будут входить молоко, макароны, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, греча, мука, сахар и сладости — сгущенное молоко, шоколад, печенье. Список продуктов был согласован с Роспотребнадзором.