Интересное 22 июня 2023, 19:02 Школьник из Красноярска рассказал, как смог сдать физику на 100 баллов Школьник из Красноярска рассказал, что сдал физику на 100 баллов с поддержкой родных

Читать 360tv в

Воспитанник физико-математической школы-интерната Сибирского федерального университета Игорь Соловьев стал одним из стобалльников по физике в Красноярском крае. В беседе с «КП-Красноярск» он рассказал, как смог добиться таких успехов.

Парень рассказал, что увлекся физикой только в 10-м классе. До этого он даже получал «двойки» по этому предмету. Игорь отметил, что родители никогда не давили на него и поддерживали в выборе.

Реклама

«И у других при желании получится освоить физику. Главное, начать заниматься, верить в себя и… быть очень талантливым!» — рассказал парень.

Он признался, что количество баллов стало для него неожиданностью. Он рассчитывал получить 97-99 на ЕГЭ. Игорь рассказал, что теперь планирует поступать в МГУ.